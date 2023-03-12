Брюссель, 12 марта, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюзом будут предприняты действия для снижения военного потенциала России, вызвали 12 марта активное обсуждение среди пользователей соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

Многие из читателей раскритиковали позицию фон дер Ляйен. Так, один из них отметил, что достижение урегулирования на Украине мирным путём оказалось бы лучшей идеей, а другой задался вопросом, как можно достичь заявленных главой ЕК целей без расширения конфликта.

«Помогите государствам ЕС снова стать процветающими вместо того, чтобы тратить наши деньги на Украину и разжигать конфликт», — написал ещё один пользователь.

«Вы роете яму, в которую может провалиться ЕС. Рано или поздно ваши собственные граждане осудят вас», — поддержал его четвёртый читатель.

«Разрушитель ЕС. Вы всё продали США», — подчеркнул ещё один комментирующий.

«Санкции незаконны и также ненавистны большинству стран мира, как и то, что вы вооружаете Украину для разжигания регионального конфликта», — заключил шестой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в течение ближайшего времени истребители стран Запада, скорее всего, не будут поставлены Киеву.