Хасанский район, Приморский край, 12 марта, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В Приморском крае жители Хасанского муниципального округа остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Авария на ВЛ 110 Давыдовка ― Барабаш ― Славянка», ― уточнили в администрации.

Власти добавили, что в результате аварии без электричества остался весь Хасанский округ, население которого составляет почти 30 тыс. человек.

«Специалисты приступили к техническо-организационным мероприятиям», ― говорится в сообщении местной администрации в телеграм-канале.

Установлено, что авария произошла в 12:43 по местному времени. Восстановление электроснабжения находится на контроле в районной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели в Приморском крае из-за аварии на теплотрассе свыше 6 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды. Под отключения попали 23 жилых дома.