Новая Каховка, Херсонская область, 12 марта, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии микрорайон Сокол в Новой Каховке, сообщается в телеграм-канале администрации городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Погибла женщина. Разрушены дома и квартиры мирных граждан, магазины, линии электропередач», — говорится в сообщении.

В администрации городского округа заявили, что обстрел вёлся с правого берега Днепра боеприпасами, поставляемыми «коллективным Западом».

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ 16 раз обстреляли территорию ДНР. В результате обстрелов погибли мужчина и ребёнок.