Москва, , 10:30 — REGNUM Евросоюз в ближайшем будущем вряд ли вернётся к дешевому газу. Такое мнение высказали российские эксперты.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

«На горизонте следующих трёх — пяти лет газ для Европы действительно может быть в два-три раза дороже, чем раньше», ― заявил в беседе с РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Он уточнил, что имеет ввиду период до 2026–2028 годов, потому что дальше он не заглядывал. Единственное, что могло бы изменить ситуацию, по его словам, это «если Россия и Евросоюз в какой-то момент не примут решение хотя бы частично восстановить сотрудничество в энергетической сфере». Однако, подчеркнул Галактионов, на текущий момент выглядит маловероятным.

Аналогичное мнение высказала директор по исследованиям компании «Выгон Консалтинг» Мария Белова. Она отметила, что европейские страны отказались от импорта российского трубопроводного газа, самого привлекательного с точки зрения стоимости добычи и транспортировки до Европы, следовательно, новый газовый баланс ЕС будет складываться из более дорогих источников.

«В рыночных условиях конкурировать с российским газом в Европе практически невозможно, а за «надёжный газ» придётся платить дороже», ― пояснила эксперт.

Напомним, глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Евросоюз не вернется к дешёвому газу в будущем, а цены на энергетику будут расти.

По его словам, это сильно повлияет на промышленность Евросоюза. Она окажется в невыгодной экономической позиции. Так, цена на газ в ЕС в семь раз больше, чем в США, а цены на электричество в три раза выше, чем в Китае, отметил глава МЭА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что зависимость Европы от поставок нефти и газа из России осталась в прошлом. При этом жителям стран Евросоюза за это пришлось дорого заплатить. Так, летом 2022 года счета за газ и электричество для потребителей в Европе выросли на 300% из-за сокращения поставок российского газа.

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