Москва, , 10:23 — REGNUM В Москве на территории культурно-развлекательного центра «Остров мечты» пройдет выставка спецтехники. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, она состоится 13–19 марта в рамках Недели городского хозяйства, которая в этом году будет проходить впервые.

Парк «Остров мечты» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства», — пояснил он.

В экспозиции выставки будут представлены современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника (в общей сложности более 100 единиц). По словам Бирюкова, посетители смогут увидеть крупногабаритные и небольшие машины для уборки города, технику для укладки асфальта, спасательную технику: вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки, которые используются для патрулирования водной акватории.

В рамках Недели городского хозяйства москвичам расскажут, как устроена столичная инфраструктура, покажем образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность.

По словам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, посетителей выставки проведут серию экскурсий, где расскажут о возможностях техники, при каких работах она задействуется. Возле экспозиции будут работать полевые кухни.