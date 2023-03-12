Москва, 12 марта, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В Москве на территории культурно-развлекательного центра «Остров мечты» пройдет выставка спецтехники. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, она состоится 13–19 марта в рамках Недели городского хозяйства, которая в этом году будет проходить впервые.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Остров мечты»

«В преддверии Дня работников ЖКХ, который отмечается традиционно в третье воскресенье марта, было принято решение впервые провести Неделю городского хозяйства», — пояснил он.

В экспозиции выставки будет представлена современная автомобильная, дорожно-строительная, коммунальная и спасательная техника (в общей сложности более 100 единиц). По словам Бирюкова, посетители смогут увидеть крупногабаритные и небольшие машины для уборки города, технику для укладки асфальта, спасательную технику: вертолеты, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, моторные лодки, которые используются для патрулирования водной акватории.

В рамках Недели городского хозяйства москвичам расскажут, как устроена столичная инфраструктура, покажут образцы коммунальной и спасательной техники, которая помогает поддерживать чистоту в городе и обеспечивать безопасность.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, для посетителей выставки проведут серию экскурсий, где расскажут о возможностях техники, при каких работах она задействуется. Возле экспозиции будут работать полевые кухни.