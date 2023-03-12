Киев, 12 марта, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В Киеве восстановили теплоснабжение, инфраструктура города снова работает в штатном режиме, сообщает телеграм-канал «Klymenko Time».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение. Электро — и водоснабжение подается во все районы», — сообщил глава киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Киеве сообщили о введении стабилизационных отключений подачи электроэнергии. Это произошло после объявления воздушной тревоги на территории Украины. К концу дня 11 марта компания «Укрэнерго» отменила эти ограничения.