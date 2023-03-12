Киев, 12 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени истребители стран Запада, скорее всего, не будут поставлены Киеву. Об этом 12 марта заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Я не ожидаю, что истребители будут поставлены в ближайшее время, так как это очень сложная задача с логистической и технической точек зрения», — сказал он.

Также Кулеба отметил, что, по его мнению, западным странам стоит начать обучать пилотов вооружённых формирований Украины уже сегодня, чтобы к моменту принятия решения о поставках Киеву боевой авиации ему не нужно было затрачивать месяцы на их обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта ситуацию в районе Артёмовска ДНР, поставки военной техники и боеприпасов, а также важность усиления системы ПВО обсудил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.