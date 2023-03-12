При обстреле ВСУ Новой Каховки утром 12 марта погибла мирная жительница

Новая Каховка, Херсонская область, , 10:13 — REGNUM Микрорайон «Сокол» в Новой Каховке утром 12 марта подвергся обстрелу из артиллерии со стороны вооружённых формирований Украины, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом 12 марта сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показало своё звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон «Сокол» в городе Новая Каховка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела киевских военных Каховки погибла одна мирная жительница, а также были разрушены жилые дома и квартиры, магазины и линии электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрелы Каховской ГЭС приказал усилить Киев, чтобы помешать работе сотрудников станции по ее восстановлению и создать в информационном поле видимость угрозы «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС.