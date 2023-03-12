Новая Каховка, Херсонская область, 12 марта, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Микрорайон «Сокол» в Новой Каховке утром 12 марта подвергся обстрелу из артиллерии со стороны вооружённых формирований Украины, в результате чего погибла мирная жительница. Об этом 12 марта сообщает городская администрация в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Утро, 12 марта, ВСУ в очередной раз показало своё звериное лицо. Неонацистское и преступное. В очередной раз массированному удару артиллерии со стороны ВСУ подвергся микрорайон «Сокол» в городе Новая Каховка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате обстрела киевскими военными Каховки погибла одна мирная жительница, а также были разрушены жилые дома и квартиры, магазины и линии электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обстрелы Каховской ГЭС приказал усилить Киев, чтобы помешать работе сотрудников станции по ее восстановлению и создать в информационном поле видимость угрозы «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС.