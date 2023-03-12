Москва, 12 марта, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Холодный российский климат не стал для бразильского футболиста Жажи проблемой при переходе в московское «Торпедо» из «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Почему решился на такой переход в Россию из теплой Бразилии? Потому что поступило такое предложение, мне очень хочется помочь клубу избежать вылета в Первую лигу», — приводит ТАСС слова нападающего 12 марта.

Также Жажа отметил, что его переход в «Торпедо» поможет ему стать более сильным футболистом. В будущем нападающий «хотел бы поиграть в Английской Премьер-лиге».

Напомним, Жажа стал игроком московского клуба 19 февраля 2023 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Накануне «Торпедо» под руководством Андрея Талалаева потерпело поражение в матче с «Уралом» из Екатеринбурга. Матч завершился со счетом 0:1, а единственный мяч забил нидерландский футболист Раи Влут.