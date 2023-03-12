Посол Судана в РФ: на саммит «Россия — Африка» приедет делегация высокого уровня

Москва, , 10:08 — REGNUM Судан подтвердил своё участие в саммите «Россия — Африка» в 2023 году. Об этом 12 марта заявил в интервью РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам посла, участие в саммите было подтверждено суданской стороной во время посещения страны министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На форум должна приехать делегация высокого уровня.

«У нас еще нет информации о конкретном составе делегации, но, конечно, Судан будет представлен на высоком уровне», — сказал Сирраджа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коллегия МИД России обсудила необходимость формирования пакета политических, экономических и гуманитарных проектов, отвечающих интересам России и стран Африки. Саммит Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге 26–29 июля.