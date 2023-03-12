Ветеран ВС США Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видеоролика из Крыма

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Если бы не коварный план западных стран, Россия и Украина могли бы сосуществовать мирно. Об этом 12 марта написал ветеран американской армии Ноктис Дрейвен на своей странице в одной из соцсетей, комментируя видеоролик из Крыма, ранее обнародованный представительством МИД РФ в Симферополе.

Ветеран американских войск обратил внимание на красоту Крыма и заявил о печальности происходящего на территории Украины конфликта.

«Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом. Сколько раз Россия пыталась добиться мира, но злой язык нашептывал Украине иное», — написал он в своём сообщении.

Также Дрейвен отметил, что лидеры стран Запада приложили все возможные усилия для того, чтобы Киев не соглашался на условия России в вопросе урегулирования ситуации, уточнив, что украинская сторона легко могла бы признать Крым российским, право жителей Донбасса на нейтралитет и самостоятельный выбор пути, а также не вступать в НАТО.

Кроме того, ветеран американской армии добавил, что США с союзниками на данный момент уже поняли, что не смогут сломить Россию, однако они так много вложили в этот конфликт, что не могут отступить, а Киев «продал душу Западу, а тот всё ещё рад отдать каждую украинскую жизнь за своё дело».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское руководство срывает создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.