Сан-Хосе, США, 12 марта, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» с крупным счётом обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

Встреча прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей со счётом 2:5.

В составе победителей шайбы забросили: Джаред Сперджен (2-я минута), Фредерик Годро (39-я, в большинстве), шведский форвард Маркус Юханссон (41-я), Матс Цуккарелло (52-я, в большинстве) и Мэтт Болди (59-я, в пустые ворота).

У «Шаркс» голы на свой счёт записали Логан Кутюр (31-я, в большинстве) и чешский нападающий Томаш Гертл (41-я, в большинстве).

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов из-за травмы не принимал участия в матче, российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отличился в игре одной результативной передачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» переиграл уфимскую команду «Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина и вышел в следующий круг плей-офф Континентальной хоккейной лиги.