В центре города Донецка прогремели несколько взрывов
Донецк, 12 марта, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В центре города Донецка Донецкой Народной Республики прозвучали несколько взрывов. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило агентство РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Жители города в социальных сетях сообщают о поднявшихся после прозвучавших взрывов двух столбах дыма.
На данный момент администрация и мэрия города не уточняли, какой тип снаряда поразил центр города, какие объекты получили повреждения и есть ли пострадавшие среди гражданского населения.
Накануне пресс-служба украинской полиции сообщила, что в результате детонации гранаты в подконтрольной Киеву Запорожской области пострадали два мальчика.