Донецк, 12 марта, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В центре города Донецка Донецкой Народной Республики прозвучали несколько взрывов. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщило агентство РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Жители города в социальных сетях сообщают о поднявшихся после прозвучавших взрывов двух столбах дыма.

На данный момент администрация и мэрия города не уточняли, какой тип снаряда поразил центр города, какие объекты получили повреждения и есть ли пострадавшие среди гражданского населения.

Накануне пресс-служба украинской полиции сообщила, что в результате детонации гранаты в подконтрольной Киеву Запорожской области пострадали два мальчика.