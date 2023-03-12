Жителей Одессы предупредили о высокой минной опасности в Чёрном море

Одесса, Украина, , 09:43 — REGNUM В Одессе из-за шторма и порывов ветра со скоростью 15–18 м/с объявлена усиленная минная опасность в Чёрном море. Об этом 12 марта сообщает одесский городской совет в своём телеграм-канале.

Черное море Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в городе ожидается ветер северо-западного направления, дующий со скоростью 9–14 м/с, утром его отдельные порывы составят до 15–18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена утром 12 марта в четырёх украинских регионах.