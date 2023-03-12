Москва, 12 марта, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Наиболее востребованные у российских отправляющихся за границу туристов направления авиарейсов определили 12 марта специалисты онлайн-сервиса Туту. ру.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

Отмечается, что специалистами сервиса был проведён анализ данных бронирований авиабилетов российских пользователей, в результате чего выяснилось, что наиболее популярными у отечественных туристов оказались авиарейсы из Москвы в Ереван, Стамбул, Баку, Ташкент и Ош, на которые приходится в общей сложности порядка 17% запросов.

При этом в Ереван направляется приблизительно 5% российских туристов, а в Баку и Стамбул — немногим более 3% путешественников. Также вылетающие путешествовать из РФ интересуются рейсами в Анталью, Бишкек, Душанбе, Тель-Авив и Кишинёв.

В то же время, указывается, что глубина бронирований авиабилетов на полёты за рубеж продолжает быть низкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Татьяна Шаршавицкая заявила, что системы электронных виз и платежных карт (карта туриста) станут доступны для иностранных туристов в России уже до конца 2023 года.