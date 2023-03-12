Мелитополь, , 09:33 — REGNUM Украинское руководство срывает создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил 12 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он подчеркнул, что любому продвижению в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС Киев сознательно препятствует. Так, украинские власти отказываются давать «какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и её города-спутника Энергодара».

«Безопасность АЭС гарантируют две составляющие — отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии», — цитирует Рогова РИА Новости.

Представитель Запорожской области рассказал, что Киев занимается подменой понятий, требуя «демилитаризации» зоны ЗАЭС. Просто украинские власти хотят взять в заложники жителей Энергодара, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления, и для этого нужна «демилитаризация», чтобы воспользоваться моментом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта в «Росэнергоатоме» заявили, что украинская сторона на протяжении многих месяцев игнорирует предложения по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.