Хьюстон, США, , 09:21 — REGNUM Российский космонавт Анна Кикина в воскресенье, 12 марта, вышла из капсулы управляемого корабля Crew Dragon. Кадры возвращения россиянки были показаны на официальном YouTube-канале NASA.

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина © Григорий Сысоев/РИА Новости

Отмечается, что вместе с Кикиной прибыли астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и японец Коити Ваката.

Напомним, пилотируемый корабль Crew Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю утром 12 марта, приводнившись в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида (США).

Ранее сообщалось, что Анна Кикина будет проходить постполетную реабилитацию в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас).