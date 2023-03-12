NASA показало кадры возвращения на Землю россиянки Анны Кикиной
Хьюстон, США, 12 марта 2023, 09:21 — REGNUM Российский космонавт Анна Кикина в воскресенье, 12 марта, вышла из капсулы управляемого корабля Crew Dragon. Кадры возвращения россиянки были показаны на официальном YouTube-канале NASA.
Отмечается, что вместе с Кикиной прибыли астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и японец Коити Ваката.
Напомним, пилотируемый корабль Crew Dragon вернулся с Международной космической станции на Землю утром 12 марта, приводнившись в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида (США).
Ранее сообщалось, что Анна Кикина будет проходить постполетную реабилитацию в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас).