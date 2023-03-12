Тим Цзю победил нокаутом Тони Харрисона, завоевав титул временного чемпиона мира по версии WBO

Сидней, Австралия, , 09:10 — REGNUM Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу российского боксёра Константина Цзю Тим Цзю, выступающий за Австралию, победил техническим нокаутом представителя США Тони Харрисона в поединке в Сиднее, на кону в котором стояло звание временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг. Об этом 12 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тим Цзю победил нокаутом Тони Харрисона © MARK EVANS/EPA/TASS

В девятом раунде 12-раундового поединка рефери присудил оппоненту Тима Цзю поражение техническим нокаутом.

Отметим, для 28-летнего ни разу не побеждённого Тима Цзю эта победа стала 22-й (16 — нокаутом) и теперь у него есть право на бой с другим американским боксёром — Джермеллом Чарло, являющимся владельцем регулярного чемпионского пояса по версии WBO и званий чемпиона мира по версии ещё трёх организаций.

Для 34-летнего Тони Харрисона это поражение стало четвёртым при 29 победах (21 нокаутом) и одной ничьей. Американец стал чемпионом мира по версии WBC в 2018 году, победив Чарло, однако не смог защитить свой титул.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля стало известно, что российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко проиграл действующему чемпиону мира Райану Бейдеру в прощальном поединке в своей карьере.