Киев, 12 марта, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена утром 12 марта в четырёх украинских регионах.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 8:44 мск воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях. Ещё через минуту, в 8:45 мск, этот режим начал действовать в Сумской и Харьковской областях.

Напомним, накануне, 11 марта, воздушную тревогу украинские власти также объявляли в Харьковской и Днепропетровской областях.