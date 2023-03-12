Саратов, 12 марта, 2023, 08:58 — ИА Регнум. ДТП с участием более 15 автомобилей произошло в Хвалынском районе Саратовской области на федеральной трассе Р-228, в результате чего, по предварительной информации, пострадали не менее восьми человек. Об этом 12 марта сообщил глава управления безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В 07:44 (06:44 мск) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Хвалынском районе на 93-м км трассы Р-228 произошло массовое ДТП с участием более 15 машин», — написал он в своём сообщении.

Также Юрин указал, что, согласно предварительной информации, в результате аварии пострадали не менее восьми человек, и добавил, что в данный момент сотрудники спасательных служб вместе с работниками скорой помощи ведут оказание медицинской помощи пострадавшим. Из-за ДТП проезд по федеральной трассе затруднен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 20 взрослых и десять детей пострадали в результате массового ДТП с участием пяти грузовых и 37 легковых автомобилей в Венгрии.