Эксперт Дайнеко: находиться в «серой» зоне по уплате налогов сейчас все труднее и невыгодней

Москва, , 08:51 — REGNUM В настоящее время в России всё труднее и нецелесообразней находиться в «серой» зоне по уплате налогов, так как выходить из неё всё равно раньше или позже придётся, и в первую очередь это касается блогеров. Об этом 12 марта заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Рубль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам эксперта, которые приводят РИА Новости, происходящая сегодня цифровизация налоговой системы и трансформация законодательства в России создают новые правила игры, что в особенной степени касается работающих в интернете, которые также обязаны платить налоги с получаемого дохода.

Также она указала, что уплата налогов является конституционной обязанностью и не платить таковые является нарушением закона с наказанием от штрафов до лишения свободы.

При этом Дайнеко подчеркнула, что уплата налогов гарантирует таким лицам социальные гарантии, такие как: медицина, обучение, пенсия, социальные выплаты и другие, в то время как не платить налоги становится с каждым днём сложнее.

«Меркантильный вопрос — быть в «серой» зоне… все сложнее и в большинстве случаев нецелесообразно: мониторинг предложений на страницах в соцсетях, выявление нелегального предпринимательства, контрольные закупки через интернет-ресурсы, возможность контролировать движение денежных средств — все это усложняет получение безналоговых доходов и грозит неприятностями», — сказала она.

Кроме того эксперт заметила, что не платить налоги в настоящее время в РФ невыгодно, так как отечественная система налогообложения предлагает немало вариантов законной оптимизации и налоги, которые вполне можно заплатить.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта Следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении блогера Валерии Чекалиной и её супруга.