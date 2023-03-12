Пекин, , 08:50 — REGNUM Китайская газета Global Times назвала милитаризированной внешнюю политику президента США Джо Байдена, о чем свидетельствует обилие высоких военачальников в рядах его советников.

Джо Байден во время встречи в Белом доме © Chris Kleponis/Zuma/TASS

«Генералы и адмиралы, как на действительной службе, так и в отставке, теперь считаются самыми желанными советниками президента США по внешней политике», — говорится в распространенном материале.

Отмечается, что такое соотношение бывших военных среди советников Байдена приводит к меньшему количеству невоенных решений президента. Например, милитаризованная внешняя политика вынуждает США склоняться к войне с КНР.

Накануне появилась информация, что китайский генерал Ли Шанфу, против которого США ввели санкции из-за контактов с Россией, вошел в состав Военного совета Центрального комитета КПК.