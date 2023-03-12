ВФУ на купянском направлении заменяют свои обескровленные подразделения на свежие части

Купянск, Украина, , 08:36 — REGNUM На купянском направлении вооруженные формирования Украины проводят ротационные мероприятия. Об этом сообщил 12 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По имеющейся информации, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения. Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка», — сказал Марочко, сославшись на собственные источники.

Напомним, что ранее Марочко сообщил, что в Купянске, находящемся под контролем ВСУ, украинские военнослужащие массово расхищают оружие и боеприпасы, а затем продают их гражданам иностранных государств.

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