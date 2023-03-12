Радиотелеграфист ВС России Батуев под обстрелом вывез из-под огня командно-штабную машину

Москва, , 08:28 — REGNUM Радиотелеграфист рядовой Родион Батуев, действуя в составе одного из подразделений российских войск, осуществлявшего оборону на одном из тактических направлений в зоне спецоперации, смог вывезти из-под вражеского огня командно-штабную машину, которая обеспечивала связь военных с вышестоящим командованием, сообщает в своем телеграм-канале 12 марта Министерство обороны России.

Родион Батуев Министерство обороны РФ

Украинские силы предприняли попытку прорыва обороны и начали обстреливать позиции ВС РФ из артиллерийских орудий и минометов. Удары со стороны ВСУ угрожали повреждением машине, что в итоге могло привести к потере связи.

В ходе эвакуации автомобиля Батуев получил ранение, но смог доставить машину в безопасное место. После этого он задействовал оборудование, обеспечив устойчивую связь для своего подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Минобороны России обнародовало информацию о подвиге старшего матроса ВС РФ Егора Буракова, который был удостоен медали «За отвагу» за героические действия в составе батальонной тактической группы в зоне спецоперации.