На границе России и Китая в Приамурье из-за технического состояния закрыли ледовую переправу

Благовещенск, , 08:26 — REGNUM Из-за неудовлетворительного технического состояния ледовая международная переправа Поярково (Россия) — Сюньке (Китай) в Амурской области была закрыта. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Предупреждающая табличка на реке Амур © Игорь Онучин/РИА Новости

«С 11 марта 2023 года закрыта ледовая переправа через реку Амур, соединяющая поселок Поярково Михайловского района и поселок Сюньке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что комиссия приняла такое решение после обследования технического состояния переправы, и добавляется, что по состоянию на 12 марта в Амурской области продолжают работать 13 ледовых переправ.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта посол Китайской Народной Республики в Москве Чжан Ханьхуэй заявил о высокой динамике, которую демонстрируют российско-китайские отношения.