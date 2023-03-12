ВСНП утвердил руководителей государственных спецслужб Китая

Пекин, , 08:18 — REGNUM Руководители министерства общественной безопасности (МОБ) и министерства государственной безопасности (МГБ) в составе Госсовета КНР были утверждены делегатами 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) 14-го созыва. Об этом 12 марта сообщает агентство «Синьхуа».

Всекитайское собрание народных представителей 14-го созыва в Пекине © EPA/MARK R. CRISTINO/POOL/ТАСС

Отмечается, что по итогам голосования действующими министром общественной безопасности Ваном Сяохуном и главой МГБ Чэнем Исинем были сохранены свои посты.

Чэнь Исинь родился в 1959 году в восточной провинции Чжэцзян и с 1984 по 2015 год занимал руководящие административные и партийные посты в провинции Чжэцзян. В период с 2016 по 2018 год занимал посты секретаря парткома города Ухань и первого секретаря парткома уханьского гарнизона.

Ван Сяохун родился в 1957 году в городе Фучжоу восточной китайской провинции Фуцзянь и с 1993 по 2013 год он находился на руководящих должностях в сфере общественной безопасности в городах Фучжоу и Сямэнь в провинции Фуцзянь. В период с 2013 по 2015 год Ван Сяохун работал в правительстве провинции Хэнань, в 2015 стал главой департамента общественной безопасности Пекина и с 2016 года — замминистра общественной безопасности. С 2022 года занял пост главы этого ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генерал Ли Шанфу утверждён Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) новым министром обороны Китая.