В Омской области ребёнок опрокинул сковороду с маслом и получил сильные ожоги

Омск, , 08:18 — REGNUM Малолетний ребёнок получил сильные ожоги, опрокинув на себя сковороду с горячим маслом в Омской области. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сковорода Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вечером 11 марта в Таврическом районе Омской области. По предварительным данным, полуторагодовалый ребёнок на несколько минут остался без присмотра взрослых и схватил стоявшую на плите сковороду с горячим маслом.

Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами 4–5% тела, он находится под наблюдением врачей. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Сотрудники правоохранительных органов призвали родителей быть предельно внимательными и бдительными и не оставлять маленьких детей без присмотра даже на очень короткое время.

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