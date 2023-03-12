Бостон, США, 12 марта, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Брюинз», одержав 11 марта в рамках регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2022/23 победу над клубом «Детройт Ред Уингз», стал первой в истории НХЛ командой, которой удалось 50 раз обыграть соперника в первых 64 матчах чемпионата.

Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press Хоккейный клуб «Бостон Брюинз»

На данный момент «Бостон Брюинз» со 105 набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы «Восток» Национальной Хоккейной Лиги. «Детройт Ред Уингз», набрав лишь 67 очков, располагается на 13-й строчке.

Ранее рекорд принадлежал «Детройту» и «Тампе», одержавшим в сезонах 1995/96 и 2018/19 соответственно 50 побед в 66 матчах.

Накануне хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока в шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в следующий этап.