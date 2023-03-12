Россия предложила Судану использовать при взаимных расчётах национальные валюты двух стран

Хартум, , 08:17 — REGNUM Центральные банки Судана и России намерены использовать национальные валюты при взаимных расчетах. Об этом заявил 12 марта посол Судана в РФ Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджав.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это. Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат этот вопрос, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат», — сказал посол.

Напомним, что посол Судана рассказал о намерении властей его страны вернуть прямое авиасообщение с Россией. Возвращение авиасообщения между двумя странами поможет торговле и перемещению людей и позитивно скажется на отношениях между Хартумом и Москвой.

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