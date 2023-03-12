В Благовещенске из-за аварии без теплоснабжения остались почти 6 тыс. человек

Благовещенск, , 08:07 — REGNUM Около 6 тыс. человек остались без теплоснабжения в Благовещенске в результате аварии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба отслеживающей ситуацию прокуратуры Амурской области в своём телеграм-канале.

Благовещенск © Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что утром 12 марта в районе улиц Театральная — Амурская в Благовещенске произошла авария в системе теплоснабжения.

«Без тепла остаются почти 6 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент работники ООО «Амурские коммунальные системы» ведут работы по ликвидации последствий аварии, для того чтобы определить места прорыва в системе отопления от теплоснабжения были отключены 37 жилых домов и Амурский колледж строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта стало известно, что в посёлке Писковичи Псковской области продолжаются работы по восстановлению участка теплотрассы, в результате аварии на которой без тепла и горячей воды остались 13 многоквартирных домов.