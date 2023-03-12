Барнаул, 12 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В Индии проявили заинтересованность в сотрудничестве с Алтайским краем, сообщает 11 марта официальный сайт краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Находящаяся с визитом в Индии официальная делегация Алтайского края с заместителем председателя правительства Виталием Снесарем провела встречу с главным министром штата Керала Арифом Мохаммадом Ханом.

Глава индийского штата проявил высокую заинтересованность в развитии социально-экономических связей с российским регионом. Российская и индийская стороны достигли договорённостей в сфере экономики, культуры, высшего образования, медицины, спорта и туризма.

Напомним, что за 2022 год товарооборот между Россией и Индией увеличился более чем в три раза, достигнув $39,8 млрд. Россия вошла в число пяти крупнейших торговых партнёров Индии.