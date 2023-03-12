Захарова прокомментировала видео с применением водомётов против экоактивистов в Гааге

Москва, , 07:57 — REGNUM Применение водомётов для разгона экоактивистов, заблокировавших автотрассу в Нидерландах, прокомментировала 11 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С зеленой повесткой на Западе, оказывается, не все так однозначно. Нужна, когда нужна. Когда не нужна — водометом ее», — такой комментарий написала Захарова под размещённой в канале видеозаписью из Гааги с разгоном протестующих.

Напомним, экоактивисты в Нидерландах из общественно-политического движения Extinction Rebellion Nederland организовали акцию протеста против правительственных субсидий, которые планируется выделить на добычу полезных ископаемых. Протестующие перекрыли одну из ключевых автотрасс в Гааге. В ответ власти предупредили экоактивистов, что трассу блокировать запрещено, а затем против протестующих были применены водомёты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гааге было задержано сотрудниками полиции около 700 протестующих.

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