12 Марта
 
8:39

Мобилизованный из города Октябрьский Республики Башкортостан с позывным «Шах» выполняет боевые задачи на Запорожском направлении. Военные сборы «Шах» проходил в Саратовской области, где совершенствовал навыки огневой, медицинской и тактической подготовки, сообщает Минобороны РФ. Перед отправкой в зону специальной военной операции военнослужащий сыграл свадьбу. И сейчас, находясь на передовой, в редкие минуты общения с любимой супругой он делится с ней своими чувствами: «Жена рассказывает, как они день проводят с сыном, а я рассказываю, как окопы копаем».

«Владимир Владимирович правильно сделал. Я за Россию!.. За свою землю будем бороться до конца!» — говорит уроженец Башкирии.

8:36

Герои Z. Радион Батуев. Минобороны РФ.

8:36

Украинские военные проводят ротацию на купянском направлении

На купянском направлении вооруженные формирования Украины проводят ротационные мероприятия. Об этом сообщил 12 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

8:35

Механик-водитель танка с позывным Крылатый выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Он добровольно прибыл в военный комиссариат по месту жительства в Свердловской области. Военнослужащий мотострелкового подразделения был направлен в зону проведения спецоперации после прохождения интенсивной подготовки. Защита Родины — святая обязанность каждого мужчины, уверен боец. «Убыть за границу — значит предать свою страну, подвести ее в трудную минуту. Она нуждается в каждом», — говорит Крылатый.

Минобороны РФ.

8:32

Главное о специальной военной операции на Украине за 11 марта 2023 года.

  • На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

  • Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также перехвачены четыре противорадиолокационные ракеты «HARM».

  • На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

8:28

Радиотелеграфист Батуев вывез из-под обстрела командно-штабную машину

Радиотелеграфист рядовой Родион Батуев, действуя в составе одного из подразделений российских войск, осуществлявшего оборону на одном из тактических направлений в зоне спецоперации, смог вывезти из-под вражеского огня командно-штабную машину, которая обеспечивала связь военных с вышестоящим командованием, сообщает в своем телеграм-канале 12 марта Министерство обороны России.

8:21

Киев подготовил провокацию на Каховской ГЭС

Обстрелы Каховской ГЭС приказал усилить Киев, чтобы помешать работе сотрудников станции по ее восстановлению и создать в информационном поле видимость угрозы «ядерной катастрофы» на Запорожской АЭС. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

8:21

Прапорщик из Дагестана Баширов предотвратил диверсию группы ВСУ

Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск и спас раненых бойцов в зоне специальной военной операции (СВО), говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

8:20

Главком ВСУ Залужный обсудил со своим коллегой из США усиление системы ПВО

Ситуацию в районе Артёмовска (Бахмут), поставки военной техники и боеприпасов, а также важность усиления ПВО обсудил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

8:20

Экс-глава Европарламента: Польша и Венгрия не хотят принятия Украины в ЕС

Внешняя политика, проводимая Польшей и Венгрией, ставит препятствия на пути присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом 11 марта заявил экс-председатель Европарламента Мартин Шульц в интервью журналу Spiegel.

8:20

На купянском направлении вооруженные формирования Украины проводят ротационные мероприятия, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По имеющейся информации, украинские боевики возобновили проведение ротаций своих подразделений на линии соприкосновения. Отмечается вывод обескровленных и прибытие новых подразделений в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

8:19

Украина довела европейскую оборону до ужасающего состояния. Конфликт на Украине выявил ужасное состояние европейской обороны, сейчас запасы значительно истощились из-за помощи ВСУ. Такое мнение высказали в американском журнале Foreign Affairs обозреватели Макс Брегманн и София Беш.

«Последние два десятилетия Европа недостаточно инвестировала в армию», — пишут обозреватели издания.

По их словам, пытаясь перевооружиться, Европа обнаружила, что ее оборонная промышленность не соответствует поставленной цели.

8:19

Военкор Руденко: отряд иностранных наёмников уничтожен у Артёмовска

Российская артиллерия нанесла удар по отряду иностранных наёмников, выходивших из Артёмовска (Бахмута), сообщил военкор Андрей Руденко.

8:19

«Все на грани»: группировка ВСУ в Артёмовске доведена до отчаяния. В Сети обнародовано видео: военнопленный признаётся, что силы ВСУ явно проигрывают в вопросе оснащения артиллерией и поставок вооружения, что приводит к большим потерям пехоты. Украинские солдаты деморализованы и не ощущают поддержки командования.

8:18

Киев может предпринять попытку захвата Крыма при поддержке Пентагона

Попытку начать наступление на Крым власти Киева могут предпринять лишь при прямой поддержке США, что обернётся для Европы настоящей катастрофой. Об этом 11 марта написал обозреватель Стивен Брайен в статье для китайского издания Asia Times.