Мобилизованный из города Октябрьский Республики Башкортостан с позывным «Шах» выполняет боевые задачи на Запорожском направлении. Военные сборы «Шах» проходил в Саратовской области, где совершенствовал навыки огневой, медицинской и тактической подготовки, сообщает Минобороны РФ. Перед отправкой в зону специальной военной операции военнослужащий сыграл свадьбу. И сейчас, находясь на передовой, в редкие минуты общения с любимой супругой он делится с ней своими чувствами: «Жена рассказывает, как они день проводят с сыном, а я рассказываю, как окопы копаем».

«Владимир Владимирович правильно сделал. Я за Россию!.. За свою землю будем бороться до конца!» — говорит уроженец Башкирии.