ДНР, 13 марта, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Наступил 382-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на донецком направлении. Российская артиллерия нанесла удар по отряду иностранных наёмников, попытавшихся вырваться из Артёмовска (Бахмута), известил военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В городе ведутся ожесточенные бои, российские военные практически отрезали все пути отступления ВСУ, взяв под контроль два участка трассы Т-0504 Артёмовск — Константиновка. Это может означать, что асфальтные дороги, по которым ВСУ могли организованно отступить из города, блокированы. По оценке полковника запаса и военного обозревателя Геннадия Алехина, боевые действия весной-летом 2023 года определят будущий характер и продолжительность специальной военной операции и станут горячей фазой противостояния России и НАТО.

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