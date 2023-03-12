Красноярск, 12 марта, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Два человека пострадали при пожаре в жилом двухэтажном доме из бруса в Красноярском крае. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 20:21 (16:21 мск). Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном доме, построенном из бруса, в Туруханске на севере региона. Площадь пожара составила 525 кв. метров.

К борьбе с огнём были привлечены 35 человек и десять единиц техники. Спасателям удалось вытащить из горящего дома четырёх человек, из них двое были госпитализированы.

Локализация пожара была объявлена в 06:07 (02:07 мск). Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек при пожаре в пятиэтажном доме в Белгороде.