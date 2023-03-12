Москва, 12 марта, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Боевые действия весной-летом 2023 года определят будущий характер и продолжительность специальной военной операции, заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. По его словам, весенне-летняя кампания станет горячей фазой противостояния России и НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б», — сказал Алехин, которого цитирует Ura.ru.

Полковник сообщил, что ВСУ уже занимаются подготовкой к новому периоду конфликта. Он утверждает, что Киев формирует два ударных корпуса на Украине и в странах Восточной Европы.

Алехин отметил, что в настоящее время «трудно судить», откуда будет совершен удар.

«По-разному говорят, кто будет на юге, в районе Мелитополя, чтобы потом на Крым выходить. Кто говорит, что будет удар в другом месте», — добавил полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что украинские войска готовят наступление. При этом он отметил, что командование собирается оставить в тайне сроки начала операции.