Российские хакеры предъявили жёсткий ультиматум разработчикам игры S. T. A. L. K. E. R. 2

Москва, , 07:43 — REGNUM Российская группировка хакеров пригрозила создателям компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. 2 слить контент в Сеть до релиза игры, если они не пересмотрят свое отношение к русским и белорусским игрокам, сообщают 12 марта «Известия».

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

Хакеры сообщили в социальных сетях, что в их распоряжении имеется огромное количество материалов по игре, в том числе полноценный сюжет, описание кат-сцен, концепт-арты и многое другое. В подтверждение своих намерений хакеры часть материалов сразу выложили на всеобщее обозрение.

Для того чтобы контент не оказался в Сети, разработчик игры — компания GSC Game World должна будет изменить свою политику в отношении русских и белорусских игроков, а также вернуть полную русскую локализацию. Хакеры будут ждать ответа от компании до 15 марта.

«Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S. T. A. L. K. E. R. погибнуть из-за вашей политизированности — стагнация чувствуется уже очень серьезно, а значит, пора налаживать отношения с комьюнити», — заявили хакеры.

Напомним, что в марте 2022 года GSC Game World сообщила, что не будет продавать свою продукцию российским пользователям. В своем заявлении компания отметила, что ей не жаль потери аудитории из России.

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