На Западе нашли политика с самой странной причёской
Эстонский политик Эплер стал победителем в негласном конкурсе на самую ужасную причёску
Таллин, 12 марта, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Звания «политик с самой ужасной причёской» больше других кандидатов достоин эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер. Такое заявление сделал 11 марта обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.
Не лишённый чувства юмора журналист вспомнил о самых странных и смешных причёсках политиков всего мира и сравнил их. Дэллисон не забыл причёски экс-президента США Дональда Трампа, бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта, но отметил, что им всем придётся «посторониться» и уступить пьедестал эстонскому политику Эплеру.
По мнению обозревателя, Фабрикант пришёл бы в ужас, узнав, что «он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков».
«На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE», — с иронией написал журналист. Дэллисон в шутку предположил, что политик долго думал, какую причёску выбрать, но смог окончательно определиться и попросил парикмахера «сделать все понравившиеся ему причёски одновременно».
Напомним, представитель Консервативной народной партии Эстонии EKRE Эплер в результате выборов прошёл в национальный парламент. Необычная причёска политика привлекла внимание общественности, и Эплер стал героем большого количества юмористических рисунков и интернет-мемов.