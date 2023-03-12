Таллин, 12 марта, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Звания «политик с самой ужасной причёской» больше других кандидатов достоин эстонский депутат партии EKRE Рейн Эплер. Такое заявление сделал 11 марта обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.

TheJadedEye Парикмахер

Не лишённый чувства юмора журналист вспомнил о самых странных и смешных причёсках политиков всего мира и сравнил их. Дэллисон не забыл причёски экс-президента США Дональда Трампа, бывшего главы правительства Великобритании Бориса Джонсона и британского политика Майкла Фабриканта, но отметил, что им всем придётся «посторониться» и уступить пьедестал эстонскому политику Эплеру.

По мнению обозревателя, Фабрикант пришёл бы в ужас, узнав, что «он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков».

«На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE», — с иронией написал журналист. Дэллисон в шутку предположил, что политик долго думал, какую причёску выбрать, но смог окончательно определиться и попросил парикмахера «сделать все понравившиеся ему причёски одновременно».

Напомним, представитель Консервативной народной партии Эстонии EKRE Эплер в результате выборов прошёл в национальный парламент. Необычная причёска политика привлекла внимание общественности, и Эплер стал героем большого количества юмористических рисунков и интернет-мемов.