Москва, 12 марта, 2023, 07:30 — ИА Регнум. В небе над Россией в марте можно будет наблюдать достаточно редкое астрономическое явление — присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом. Об этом сообщила 12 марта научный директор Московского планетария Фаина Рублева в интервью РИА Новости.

John Vermette Космос

«Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, в том числе как 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс, но он по сравнению с Венерой не такой яркий. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет», — отметила Рублева.

Она также добавила, что по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер, однако его там будет видно на протяжении непродолжительного времени. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но без помощи телескопа разглядеть их будет нельзя.

Напомним, что 4 января этого года астрономы зафиксировали явление, известное как метеорный поток или звездопад.