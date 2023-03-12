Вашингтон, 12 марта, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине раскрыла слабость оборонно-промышленного комплекса Европы и показала ЕС зависимость от США, написали обозреватели Макс Бергманн и София Беш в статье для журнала Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Авторы публикации отмечают, что последние два десятилетия европейские страны недостаточно вкладывались в свои вооруженные силы. Средства выделялись лишь на гуманитарные и антитеррористические миссии вдали от континента.

Кроме того, как сообщается в статье, ситуация еще больше ухудшилась после передачи огромного количества вооружений Украине. На фоне военного дефицита выяснилось, что оборонно-промышленный комплекс Европы не может восполнить потребности европейских армий.

Еще одной проблемой стало давление со стороны США, которые заставляют ЕС подписывать контракты на приобретение американского оружия, оставляя без заказов производителей из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек заявил, что в Евросоюзе опустошены запасы советского вооружения и страны ЕС собираются экстренно наращивать выпуск оружия для Киева и собственных вооруженных сил.