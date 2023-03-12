В Красноярске суд решит судьбу подозреваемого в грабежах любителя дамских сумок

Красноярск, , 07:05 — REGNUM Мужчина, обвиняемый в неоднократных разбоях и грабежах предстанет перед судом в Красноярске. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Нападение

Уголовное дело в отношении мужчины, проживающего в городе Красноярске, окончено. Он обвиняется в нескольких эпизодах грабежа и разбоя. По данным следствия, мужчина подходил на улицах к женщинам, вырывал у них из рук сумочки и убегал. Ценное содержимое сумок он забирал себе, от остального избавлялся.

Обвиняемый нападал на женщин постарше, в расчёте на то, что они не окажут сопротивления. В частности, жертвами «любителя сумочек» стали жительницы Красноярска 1954 и 1968 годов рождения. При этом пожилая владелица сумки получила травмы из-за того, что грабитель толкнул её.

Неоднократно судимый мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативных мероприятий. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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