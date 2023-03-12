Экс-глава Европарламента Шульц рассказал, кто препятствует вступлению Украины в Евросоюз

Киев, , 07:07 — REGNUM Внешняя политика, проводимая Польшей и Венгрией, ставит препятствия на пути присоединения Украины к Европейскому союзу. Об этом 11 марта заявил экс-председатель Европарламента Мартин Шульц в интервью журналу Spiegel.

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«Я скептически отношусь к ускоренному присоединению (Украины к ЕС). Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе. <…> Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако, по политическим соображениям, это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — сказал Шульц.

Он также отметил, что многие государства на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС, однако так и не смогли по разным причинам добиться свой цели.

Шульц сказал, что в случае отмены правила, по которому согласие на принятие в ЕС новых членов принимается единогласным решением, он бы однозначно выступил за расширение ЕС, однако из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это сейчас не представляется возможным.

Напомним, что вступление в Европейский союз является одной из главных внешнеполитических задач для киевского режима.

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