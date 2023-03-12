Танкист ВС России с позывным Крылатый осудил уехавших из страны и призвал сражаться за Родину

Москва, , 06:47 — REGNUM Участвующий в специальной военной операции на Украине механик-водитель танка ВС РФ с позывным Крылатый рассказал, как оказался на службе в зоне боевых действий. Видеозапись с военнослужащим опубликовало 12 марта в своем телеграм-канале Министерство обороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Боец сообщил, что прибыл из Свердловской области в рамках частичной мобилизации и прошел подготовку в составе мотострелкового подразделения, а после был направлен в зону СВО.

«Я прибыл сюда по зову страны, чтобы навести здесь порядок и вернуться обратно домой», — отметил Крылатый.

Кроме того, танкист осудил тех, кто покинул Россию после объявления частичной мобилизации.

«Я считаю, что убыть за границу значит предать свою страну, подвести ее в трудную минуту, когда мы нуждаемся в каждом бойце, в каждом Герое, в каждом жителе и гражданине страны», — сказал он.

Крылатый также призвал военнообязанных пополнять ряды Вооруженных сил РФ и идти сражаться за Родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Минобороны России опубликовало видеозапись с российским добровольцем, который рассказал, почему ушел на фронт в зону спецоперации.