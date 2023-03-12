Посол Судана Сирраджа рассказал о желании возобновить прямое авиасообщение с Россией

Москва, , 06:46 — REGNUM Прямое авиасообщение с Россией хотел бы возобновить Судан. Такое заявление сделал посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа в беседе с РИА Новости.

Судан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Посол Судана напомнил, что прямое авиасообщение с Россией было открыто во времена СССР.

«В то время «Аэрофлот» летал в Судан и использовал аэропорт страны в качестве хаба для того, чтобы посещать другие страны. Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между Россией и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение», — отметил Сирраджа.

По словам дипломата, открытие прямого авиасообщения поможет торговле и перемещению людей и в конечном итоге позитивно скажется на двусторонних отношениях. Сирраджа уточнил, что этот вопрос пока не обсуждался с представителями российской стороны.

Напомним, авиасообщение между СССР и Суданом было открыто во второй половине XX века. Отношения между странами усложнились в 2021 году после военного переворота в Судане. На сегодняшний день между Москвой и Хартумом нет прямого авиасообщения.

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