В Пхеньяне обсуждался мощный ответ на военные «провокации» Вашингтона и Сеула

Пхеньян, , 06:49 — REGNUM Под руководством главы КНДР Ким Чен Ына в Пхеньяне на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи были обсуждены меры по более эффективному использованию «сил сдерживания войны», сообщает 12 марта Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

«На заседании… были обсуждены и приняты важнейшие практические шаги для более эффективного, мощного и наступательного использования средств сдерживания войны… в нынешних условиях, в которых военные провокации США и Южной Кореи достигают красной черты», — говорится в официальном заявлении.

Напомним, что 9 марта Ким Чен Ын присутствовал на ракетных учениях северокорейской армии, в ходе которых отрабатывались мощные штурмовые удары по аэродромам противника.

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