Будапешт, 12 марта, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Как минимум 20 взрослых и десять детей пострадали в результате массового ДТП с участием пяти грузовых и 37 легковых автомобилей в Венгрии. Об этом 11 марта сообщил пресс-секретарь Национальной службы скорой помощи Павел Дьёрфи.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Крупная авария произошла на автодороге М1, в 20 км к западу от Будапешта. В результате столкновения сгорели 19 автомобилей, были госпитализированы 39 человек, из них десять детей. Среди взрослых серьёзно пострадали десять человек, у 19 пострадавших лёгкие травмы. Среди детей четверо серьёзно ранены, у шестерых лёгкие травмы.

Чтобы эвакуировать пострадавших с места ДТП, задействовали четыре вертолёта и 16 машин скорой помощи. Для оказания помощи пострадавшим прибыли бригады медиков из Будапешта, а также из других городов, включая Дьёр, Татабанью и Секешфехервар. Состояние одного пострадавшего врачи назвали «вызывающим опасения», жизням других пациентов ничего не угрожает.

Как уточнили в полиции Венгрии, причиной ДТП мог стать сильный шквалистый ветер, поднявший пыль в районе автодороги. Из-за ветра видимость сильно ухудшилась, движение по автотрассе М1 было затруднено. Сейчас автострада М1 закрыта в обоих направлениях в районе Херцегхалома, где произошло массовое столкновение автотранспорта.

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