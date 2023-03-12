Владивосток, 12 марта, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Констанин Шестаков обратился к работодателям с рекомендацией перевести с понедельника сотрудников на удалённый режим работы из-за сильнейшего снегопада, сообщает 12 марта пресс-служба городской администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«По уточненным данным Примгидромета, сильный снег сегодня начнётся в 19 часов и продлится до 3 часов ночи понедельника. Поэтому оперативным штабом принято решение отменить занятия для учащихся младших классов, для старшеклассников ввести свободное посещение. Работодателям рекомендовано по возможности перевести завтра сотрудников на удалённый режим работы», — заявил Шестаков.

Спецтехника дорожной службы продолжает расчищать от снега дороги и тротуары. С раннего утра вручную бригады рабочих также убирают снег с остановок общественного транспорта, переходов, тротуаров и лестниц. Работы ведутся во всех районах города.

Напомним, что распоряжением властей во Владивосток запрещён въезд большегрузных автомобилей. Автомобилистам рекомендовано не выезжать на городские улицы.