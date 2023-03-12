Пхеньян, 12 марта, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын провёл расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи восьмого созыва, на котором обсуждались вопросы отправки военнослужащих на объекты строительства по всей стране и задачи армии для осуществления плана партии по развитию деревни, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

На заседании были определены направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, а также проекты мобилизации военнослужащих для выполнения этих задач.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что ради процветания государства в условиях вызовов и трудностей от армии требуется больше усилий.